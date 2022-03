GTA 6: Story mit verschiedenen „Timelines“ – Insider enthüllt Rockstar Games Plan

Von: Josh Großmann

GTA 6: Story mit verschiedenen „Timelines“ – Insider enthüllt Rockstar Games Plan © Rockstar Games

Um GTA 6 ranken sich viele Gerüchte. Auf dem GTA-Forum spricht ein bekannter Insider über die Story und warum sie in verschiedenen Zeitlinien spielen könnte.

New York – Kaum ein Spiel wird so sehnlichst erwartet wie GTA 6*. Es ranken sich so viele Gerüchte um das Spiel, dass es schwierig sein kann, die echten Informationen zu finden. Dennoch haben die Fans große Freude daran, sich immer wieder die neusten Spekulationen und Ideen zum neuen Rockstar Games*-Titel anzuhören. Ein bekannter Insider erklärt der Community, warum GTA 6 in „mehreren Zeitlinien“ spielen könnte.

ingame.de* enthüllt, warum GTA 6 in mehreren Timelines spielen könnte und was der Insider über das neue Spiel weiß.

Tez2 ist ein bekannter Leaker aus der GTA*-Community. Immer wieder bringt er auf Twitter neuste Informationen zu den Spielen aus dem Hause Rockstar und sagt regelmäßig richtige Neuerungen voraus. Dieses Wissen ist den Fans viel wert und deshalb sind sie gespannt, wenn sich Tez2 auf den Foren mit neuen Informationen meldet. Dieses Mal geht es um die Größe von GTA 6 und die verschiedenen Zeitlinien, in denen es spielen könnte.