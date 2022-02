GTA Trilogy bald fürs Handy – iOS- und Android-Release bestätigt

Von: Josh Großmann

GTA Trilogy bald fürs Handy – iOS- und Android-Release bestätigt © Rockstar Games

In Zukunft werden GTA-Fans in den Genuss kommen, die GTA Trilogy auf dem Handy zu spielen. Rockstar Games hat den Release für iOS und Android wieder bestätigt.

New York – Die GTA* Trilogy macht zwar eher schlechte Schlagzeilen, aber das könnte sich Zukunft ändern. Bei der Investoren-Konferenz von Take Two wurde bestätigt, dass die Mobile-Version der GTA Trilogy wie geplant erscheinen werden. Zuvor hatten Fans die Sorge, dass der Release auf Eis gelegt wurde. Doch nun hat Rockstar Games* bekannt gegeben, wann die GTA Trilogy fürs Handy erscheint.

ingame.de* enthüllt, wann die GTA Trilogy für iOS und Android erscheinen wird und was sich in Zukunft ändern wird.

Rockstar Games hatte zwar schon im Oktober 2021 bekannt gegeben, dass die GTA Trilogy für iOS und Android erscheinen soll, jedoch gab es seit dem keine weiteren Informationen mehr. Einige in der GTA-Community sorgten sich um den Handy-Release der Spiele, die in einem unfertigen und fehlergeplagten Zustand auf den Markt kamen. Jetzt schafft Rockstar Games alle Sorgen aus der Welt.