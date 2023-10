120 FPS und 120 Hz in Modern Warfare auf PS5 einstellen

Von: Philipp Hansen

120 FPS und 120 Hz in Modern Warfare auf PS5 einstellen © Activision

Weiche 120 FPS bietet das neue Call of Duty: Modern Warfare? Auch in der MW3 Beta. Auf der PS5 muss man dafür Einstellungen aktivieren.

Hamburg – Call of Duty Modern Warfare 3 katapultiert die traditionelle Shooter-Reihe in die technische Gegenwart. Auf der PS5 kann man das neue CoD schon in der Open Beta mit 120 Hz und 120 Fps spielen. Dafür müssen aber Einstellungen in der PlayStation und im Menü von Call of Duty aktivieren werden. Alle Settings und Bildeinstellungen gibt es mit Bildern im Schritt für Schritt Guide zur besseren Grafik-Performance.

ingame.de zeigt die 120 FPS Settings auf PS5:

Man kann übrigens noch weitere Einstellungen vornehmen, wie hier oben in der Galerie zu sehen ist. Die PlayStation 5 kann bei allen Spielen mit 120-Hz-Support automatisch die bessere Framerate über die bessere Auflösung zu wählen. Viele moderne PS5-Spiele wie God of War Ragnarök bieten die Grafik-Wahl zwischen Leistung / Performance Mode (Fokus auf FPS) oder Auflösungsmodus (4K).