Neuer Name fällt im Zusammenhang mit GTA 6 – Dieser Voice-Actor steckt wohl hinter Jason

GTA 6: Schauspieler deutet Rolle in GTA 6 an und die Fans drehen durch

Im Zusammenhang mit GTA 6 ist ein völlig neuer Name gefallen. Fans wollen herausgefunden haben, wer dem Hauptcharakter Jason seine Stimme leiht.

Hamburg – Je länger Fans auf eine offizielle Meldung zu GTA 6 von Rockstar Games warten müssen, desto mehr verwandelt sich die Community in eine Detektiv-Gemeinschaft. Jedes noch so kleinste Detail aus Leaks oder Postings wird unter die Lupe genommen und in wilde Theorien verstrickt. Auch zum Hauptcharakter Jason tummeln sich viele Vermutungen, jetzt wollen einige Fans herausgefunden haben, wer dem Protagonisten die Stimme leiht.

ingame.de berichtet von dem möglichen Voice-Actor in GTA 6.

Durch den Mega-Leak zu GTA 6 ist schon länger bekannt, dass Spieler nicht nur einen spielbaren Hauptcharakter vorgesetzt bekommen, sondern gleich zwei. Jason und Lucia sollen das Gangster-Paar sein, das Spieler über die Story des nächsten GTA-Teils begleiten. Dementsprechend ist das Interesse an den beiden Protagonisten in der Fangemeinde riesig.