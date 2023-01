Hogwarts Legacy: Alle Vorbesteller Boni – Diese Extras kommen zum Release

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Alle Vorbesteller Boni – Diese Extras kommen zum Release © Avalanche Software (Montage)

Wer Hogwarts Legacy vorbestellt, darf sich zum Release über ein paar Boni im Spiel freuen. So sehen diese Boni und Items im Spiel aus.

Burbank, Kalifornien – Knallharte Fans der Zauberei und Hexerei haben sich für den 10. Februar bestimmt schon freigenommen. An diesem Tag erscheint nach langer Wartezeit Hogwarts Legacy. Bis dahin ist aber noch ein wenig Zeit übrig, wer also möglichst früh in das Spiel starten will, kann noch vorbestellen. Dazu lockt Warner Bros. mit einigen Vorbesteller-Boni, die aber nicht für alle Fans verfügbar sein werden.

Die Liste an Vorbesteller-Boni fällt bei Hogwarts Legacy nicht gerade lang aus. Der einzige Bonus, den Fans auf allen Plattformen fürs Vorbestellen bekommen, ist ein Onyx-Hippogreif als Reittier. Dass Spieler auf Hippogreifen durch die Welt rund um Hogwarts fliegen können, ist aus Trailern bereits bekannt. Wer Hogwarts Legacy vorbestellt, darf das schließlich auf einem dunkelgrauen Onyx-Hippogreif tun, anstatt mit dem üblichen hellgrauen Fabelwesen vorliebnehmen zu müssen.