Hogwarts Legacy: Beste Kombo im Spiel – Starke Zauber vernichten Gegnergruppen

Von: Joost Rademacher

Teilen

Hogwarts Legacy: Beste Kombo im Spiel – Starke Zauber vernichten Gegnergruppen © Warner Bros. / Avalanche (Montage)

Ein Tiktoker hat die besten Zauber in Hogwarts Legacy entdeckt. Eine einfache Kombo kann ganze Gegnergruppen in wenigen Sekunden zerstören.

Hamburg – Mit etwa 30 verschiedenen Zaubersprüchen gibt es in Hogwarts Legacy eine große Auswahl, um starke Kombos im Kampf zu entdecken. Wenn es aber erstmal auf das Endgame zu geht und viele Gegner mehr einstecken und stärker austeilen, ist ein gut gewählter Umgang mit den Zaubern gefragt. Jetzt ist ein TikToker auf eine Kombination aus Zaubern gestoßen, die praktisch jeden Kampf im Spiel in Sekunden beenden kann.

Mehr zu den besten Zaubern in Hogwarts Legacy lesen Sie bei ingame.de.

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Beste Zauber – Gegnergruppen in Sekunden vernichten

Auf TikTok hat ein Nutzer namens nwocd kürzlich ein Video geteilt, in dem er einen ganzen Arenakampf in Hogwarts Legacy in Sekundenschnelle beendet. Dafür braucht er nur drei Zauber und zwei bestimmte Talente, schon kippen die Gegner praktisch gleichzeitig um. Das Video ist in kurzer Zeit viral gegangen und hat bereits über eine Million Aufrufe am 17. Februar.