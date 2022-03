Hogwarts Legacy: Erste Preise entdeckt – Fans schockiert über Unterschiede

Von: Adrienne Murawski

Hogwarts Legacy: Erste Preise entdeckt – Fans schockiert über Unterschiede © Warner Bros Games

Hogwarts Legacy soll Ende des Jahres erscheinen. Nun haben erste Fans bereits Preise für die unterschiedlichen Versionen gefunden. Das soll es auf PS5 und Xbox kosten.

Burbank, Kalifornien – Hogwarts Legacy steht bei vielen Fans ganz oben auf der Wunschliste der neuen Spiele in diesem Jahr. Wie gut, dass das Harry Potter-Spiel tatsächlich noch in 2022 erscheinen soll. Viele Fans befürchteten schon eine Verschiebung, nachdem es sehr still um das Warner Bros. Game geworden war. Doch nun sind erste Details zum Preis entdeckt worden und es gibt wohl schlechte Nachrichten für alle Besitzer einer Last-Gen-Konsole.

ingame.de* verrät, wie hoch der Preis für Hogwarts Legacy ausfällt und wieso Fans schockiert sind.

Erste Fans haben Preise bei verschiedenen Händlern in den USA und Großbritannien entdeckt. Dabei gibt es signifikante Unterschiede und vor allem Besitzer einer PS4 oder Xbox One könnten sich ärgern. Demnach scheint es kein kostenloses Upgrade mehr für die älteren Konsolen zu geben. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.