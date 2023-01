Hogwarts Legacy: Leicht Kleidung ändern – Niemand muss auf die Lieblingsrobe verzichten

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Leicht Kleidung ändern – Niemand muss auf die Lieblingsrobe verzichten © Avalanche

Ein guter Zauberschüler kommt immer angemessen gekleidet zum Unterricht. In Hogwarts Legacy sind Spieler dank eines Features immer bestens ausgestattet.

Burbank, Kalifornien – Hemd, Robe und Krawatte gehören zur Grundausstattung der Schüler von Hogwarts. Für Fans des „Harry Potter“-Universums wird es ab dem 10. Februar 2023 Zeit, sich selbst für ein Schuljahr in der Schule für Hexerei und Zauberei herauszuputzen. In Hogwarts Legacy, dem kommenden Rollenspiel von Avalanche Software, kann man jederzeit dafür sorgen, bestens gekleidet zu sein.

Wie man in Hogwarts Legacy die Kleidung und das Aussehen einfach ändert, lesen Sie bei ingame.de.

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy: Kleidung ändern – Dank Transmog ganz einfach machbar

Hat man einen neuen Ausrüstungsgegenstand freigeschaltet, ist sein Aussehen dauerhaft zum Transmogrifizieren verfügbar. Dazu müssen Spieler nicht einmal einen bestimmten NPC aufsuchen, stattdessen ist Transmog jederzeit direkt vom Inventar aus möglich. Dort kann man dann einfach den gewünschten Gegenstand wählen und über die Option „Aussehen ändern“ mit dem Look eines anderen bereits freigeschalteten Kleidungsstückes kombinieren.