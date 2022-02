Horizon Forbidden West: So findet und besiegt man den Panzerschnapper

Von: Josh Großmann

Horizon Forbidden West: So findet und besiegt man den Panzerschnapper © Guerilla Games

In Horizon Forbidden West lassen sich viele Maschinen finden. Der Panzerschnapper bereitet den Spielern Probleme – Alle Fundorte und Strategien hier im Guide.

Amsterdam – Mit Horizon Forbidden West* bringen Sony* und Guerilla Games den zweiten Teil von Aloys Abenteuer. Die Welt wird von maschinellen Bestien bewandert, die voller Gefahren stecken. Der PS4- und PS5*-Exklusivtitel birgt eine große Auswahl an neuen Maschinen, die atemberaubend und furchterregend zugleich sind. Eine bekannte Kreatur aus dem ersten Teil ist der Panzerschnapper, der auch in Horizon Forbidden West wieder für Probleme sorgt. Wo man den Panzerschnapper findet und wie man ihn besiegt, erklärt ingame.de im Guide.

ingame.de* präsentiert wo man in Horizon Forbidden West einen Panzerschnapper findet und wie man ihn besiegt.

Panzerschnapper sind sehr große Schildkröten-ähnliche Kreaturen, die mit starker Panzerung und Kanonen ausgestattet sind. Mit Überraschungsangriffen und bringt diese Maschine auch erfahrenen Spieler ins Schwitzen. Doch manche tun sich schon schwer damit, den Panzerschnapper zu finden – und das hat auch einen guten Grund.