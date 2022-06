Summer Game Fest 2022: Gaming-Highlight des Jahres am Donnerstag im Ticker

Von: Joost Rademacher

Summer Game Fest 2022: Gaming-Highlight des Jahres am Donnerstag im Ticker © Summer Game Fest (Montage)

Beim Summer Game Fest am 09. Juni werden neue Trailer zu den größten kommenden Spielen gezeigt. Die Highlights der Präsentation gibt es im Ticker.

Hamburg – Der Messe-Sommer steht kurz vor dem Beginn, bald werden allen bekannten und noch unbekannten Spielen Tür und Tor geöffnet, um sich der Welt endlich zu präsentieren. An der Speerspitze dieser Gaming-Brigade steht im Jahr 2022 wieder einmal das Summer Game Fest. Die Ersatz-Veranstaltung der E3 geht in dieser Woche an den Start und beginnt ihre Feierlichkeiten mit einem großen Livestream von und mit Industrieveteran Geoff Keighley.

Bei ingame.de finden sie den Ticker für das Summer Game Fest 2022 mit Geoff Keighley.

Rund um das Summer Game Fest 2022 wird es in den Tagen vom 9. Juni bis zum 12. Juni eine ganze Reihe von Showcases und Präsentationen von verschiedensten Publishern geben. Bevor Xbox, Capcom und Co. aber an den Start gehen, eröffnet Moderator und Hideo-Kojima-Fanboy Geoff Keighley die diesjährige Online-Messe mit seiner eigenen Präsentation. Diese wird am Abend des 09. Juni, um 20:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden.