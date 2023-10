Extrem seltenes Shiny kommt in Event zurück zu Pokémon GO

Von: Joost Rademacher

Extrem seltenes Shiny kommt in Event zurück zu Pokémon GO © Niantic / The Pokémon Company

Niantic feiert in Pokémon GO morgen den Release von Meisterdetektiv Pikachu. Bei dem neuen Event bekommen Trainer eine Chance auf das seltenste Shiny aller Zeiten.

San Francisco – Ein Shiny zu fangen, ist in Pokémon-Spielen immer eine große Sache. Heutzutage jagen Spieler den schillernden Monstern regelrecht hinterher, besonders in Pokémon GO gibt es immer mehr Leute, die nach den Shinys jagen. Eines davon dürfte für viele als heiliger Gral unter den ohnehin schon seltenen Variationen gelten. Auf eben diese seltenste aller Shinys bekommen Fans ab morgen endlich wieder eine Chance, wenn in Pokémon GO das Event zu Meisterdetektiv Pikachu beginnt.

Welches das seltenste Shiny in Pokémon GO ist, erfahren Sie hier.

Schon morgen, am 5. Oktober 2023 beginnt das Event zu „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“ in Pokémon GO. In der Zeit wird das Mobilegame von Niantic voll im Zeichen des Pokémon-Detektivs stehen und neue Boni, Spawns und Forschungen anbieten. Die Feierlichkeiten dauern aber nur bis Montag, den 9. Oktober 2023.