Battle Royale wird „MEGA“ – Bald startet neue Season in Fortnite

Von: Joost Rademacher

Teilen

Battle Royale wird „MEGA“ – Bald startet neue Season in Fortnite © Epic Games

Schon bald beginnt eine neue Season im beliebten Battle Royale. Fortnite erhält im März 2023 eine Reihe neuer Inhalte und einen neuen Battle Pass.

Cary, North Carolina – Bald gibt es neues Futter für Battle Royale Fans, die nächste Season von Fortnite geht an den Start. Das Spiel ist reif für neue Inhalte und mit Chapter 4 Season 2 will Epic Games genau die liefern. Der erste Schwung an komplett frischem Content im Jahr 2023 soll noch Anfang März erscheinen und schon jetzt sind die wichtigsten Infos bekannt.

Alle Infos zu Start, Map und Battle Pass von Fortnite Season 2 gibt es hier.

Ein Live-Event soll es zum Ende der aktuellen Season zwar nicht geben, Fans sollten sich aber trotzdem darauf einstellen, dass Fortnite in der Nacht vom 8. auf den 9. März offline sein könnte. Damit würde Season 2 von Fortnite früher starten, als zuletzt angenommen.