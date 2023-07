Alte Waffe soll in GTA 6 zurückkehren

Von: Aileen Udowenko

Teilen

GTA 6: Vice City soll die bisher größte Stadt aller GTA-Titel sein © Midjourney / Rockstar Games / ingame

GTA 6 soll wieder zurück zum alten Waffenarsenal. In einem LinkedIn-Profil wurden Hinweise auf ein ganz besonderes Comeback gefunden.

New York – Eigentlich ist LinkedIn dafür bekannt, Arbeitnehmer und potenzielle Arbeitgeber zu vernetzen. Allerdings ist das Job-Portal für Fans der GTA-Reihe zurzeit aus einem ganz anderen Grund interessant. Denn auf LinkedIn wurden Hinweise darauf entdeckt, dass in GTA 6 vermutlich eine legendäre Waffe ihr Comeback feiert.

ingame.de berichtet über das mögiche Waffen-Comeback in GTA 6.

In der GTA-Reihe konnten Fans mit den unterschiedlichsten Waffen die Spielwelt unsicher machen. Einige davon blieben den Spielern allerdings besonders im Gedächtnis und erreichten innerhalb der Community einen regelrechten Kultstatus. Trotzdem kehren nicht alle der ikonischen Waffen in jedem Teil zurück. Ein LinkedIn Lebenslauf lässt jetzt aber vermuten, dass sich Fans in GTA 6 zumindest auf eine der beliebten Waffen freuen können.