7 starke Waffen in Remnant 2 – Die besten Gewehre im Koop-Shooter

Remnant 2 bietet eine dicke Auswahl an Gewehren, Pistolen und Schwertern, um in der Post-Apokalypse aufzuräumen. Die 7 besten Waffen im Game gibt es hier.

Austin, Texas – Vier Jahre der Wartezeit sind vorbei, Gunfire Games lässt die Spieler auf Remnant 2 los. Der Koop-Shooter für PS5, Xbox Series X und PC bringt Fans immer wieder in harte Situationen und brutale Kämpfe, bietet aber auch die nötige Feuerkraft, um heil durch jede Situation zu kommen. Welche Wummen die besten für jeden Spielstil und jede Klasse sind, muss man zwar für sich selbst entscheiden, aber diese 7 Waffen gehören mit Sicherheit zum Besten, was man in Remnant 2 finden kann.

Die 7 besten Waffen in Remnant 2 finden Sie hier.

Das Tolle an der XMG57 Knochensäge ist ihr enorm großes Magazin. 150 Schuss kann man mit diesem MG auf einmal verfeuern und sie wird nur präziser und tödlicher, je länger man den Abzug hält. Noch dazu gibt es 150 weitere Kugeln auf Vorrat und man kann Gegnergruppen gerne mal komplett zerschreddern.