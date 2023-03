Neue Inhalte für Survival-Fans – So steht es um Patches in Sons of the Forest

Sons of the Forest schlägt bei PC-Spielern voll ein. Noch ist das Spiel aber im Early Access und braucht einige Updates.

Mehrere Jahre nach dem Survival-Game The Forest ist das Studio Endnight games jetzt mit dem Nachfolger Sons of the Forest an den Start gegangen. Wie schon das erste Spiel befindet der neue Teil sich aber im Early Access. Bis Sons of the Forest die fertige 1.0-Version erreicht, werden also noch einige Updates kommen müssen. Aber wann kommen diese Updates?

Was bisher zum Update Plan von Sons of the Forest bekannt ist.

Einen kleinen Ausblick auf die Inhalte des nächsten Patches könnten zwei Hotfixes liefern, die Endnight Games schon Ende Februar und Anfang März für Sons of the Forest veröffentlicht hat. Darin kamen zum Beispiel diverse Bugfixes ins Spiel und auch ein Hotkey-System wurde eingeführt.