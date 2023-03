Diablo 4 Open Beta: Drohen heute wieder Server-Probleme? Das sagt Blizzard

Von: Sven Galitzki

Das zweite Wochenende der Diablo 4 Beta steht an. Einige befürchten zum Start wieder massive Server-Probleme. Hat Blizzard aus dem ersten Wochenende gelernt?

Update vom 24.03.2023: Mittlerweile hat Blizzard auch in einem eigenen Blog nochmals hervorgehoben, was man ingame.de gegenüber im Interview bereits erklärt hatte. Die Open Beta ist ein Test, der Andrang wird gewaltig, es könnte und wird vermutlich wieder zu Warteschlangen kommen (gerade heute) und die Diablo 4 Beta kann auch kurzzeitig mal offline gehen, wenn wichtige Fixes draufgespielt werden müssen. Man bittet um Verständnis.

Ursprüngliche Meldung vom 23.03.2023: Berlin – In Kürze startet Diablo 4 in sein zweites Beta-Wochenende und viele Fans und Interessenten fiebern gespannt dem Startschuss entgegen. Denn im Gegensatz zum Early Access am vergangenen Wochenende dürfen bei der Diablo 4 Open Beta nun wirklich alle Spieler teilnehmen, die über einen passenden PC oder die entsprechende Konsole verfügen. Einige befürchten jedoch wieder massive Server-Probleme. Hat Blizzard aus den ersten 4 Tagen gelernt? ingame.de von IPPEN.MEDIA hat nachgefragt.

Diablo 4: Das hat Blizzard aus dem Early-Access-Wochenende für die Open Beta gelernt

Woher kommt die Info? Kurz vor dem Start der Diablo 4 Open Beta am 24. März hatten ingame.de die Gelegenheit, Blizzard in einem Interview mit Fragen zu Diablo 4 zu löchern. Dort standen

Joe Shely, der Game Director von Diablo 4

sowie Rod Fergusson, der General Manager von Diablo

Rede und Antwort und haben einige interessante Details zur Beta und generell zu Diablo 4 preisgegeben. Mehr zum zweiten Beta-Wochenende findet man übrigens hier: Diablo 4 Open Beta startet morgen – Wir tickern auch am 2. Wochenende mit.

Joe Shely, der Game Director von Diablo 4 (links), und Rod Fergusson, der General Manager von Diablo (rechts). © Blizzard (Montage)

Was war das größte Learning der ersten 4 Tagen der Diablo 4 Beta? Unter anderem hat ingame.de die beiden auf den etwas holprigen Start der Early-Access-Phase angesprochen. Vor allem am Freitag kam man aufgrund von Server-Problemen nur schwer zum Spielen. Spannend war deshlab, was das größte Learning aus den ersten 4 Tagen der Diablo 4 Beta für Blizzard war – gerade im Hinblick auf das kommende Open-Beta-Wochenende. Und wie aus der Kanone geschossen kam (mit einem lauten Lachen):

Die Server müssen für den Launch bereit sein!

In der Gaming-Industrie würden Betas häufig zum Marketing oder als Demos genutzt werden, so Shely. Blizzard nutzt die Beta aber als Test mit möglichst vielen Spielern. Und in den ersten 4 Tagen der Diablo 4 Beta hat Blizzard sehr viel gelernt. Das Team hat durchgehend gearbeitet und über das Wochenende 6 unterschiedliche Hotfixes veröffentlicht, die dutzende nervige Probleme behoben haben. Dadurch gab es Samstag und Sonntag keine Warteschlangen mehr und die Spieler konnten die Beta genießen.

Und auch wenn viele immer wieder einfach „mehr Server“ fordern – dabei geht es nicht, wie viele denken, nur um Kapazität nach dem Motto „schafft mehr Platz“, sondern auch um bestimmte Dienste wie beispielsweise die Spieler-Authentifizierung. Es gibt zahlreiche kritische Aspekte, die dem Traffic standhalten müssen. Und daran hat man laut Shely viel für das kommende Wochenende gearbeitet.

Übrigens, im Interview wurde auch gefragt, wie es mit Add-ons und Expansion nach dem Diablo 4 Release aussieht.

Die Diablo 4 Open Beta geht am kommenden Wochenende an den Start. Muss man wieder mit Server-Problemen rechnen? © Activision Blizzard (Montage)

Muss man mit Server-Problemen zum Start der Diablo 4 Open Beta rechnen? Ja, Blizzard hat schon sehr viel dafür getan, damit die Server und die wichtigen Dienste besser laufen. Das war bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag am vergangenen Early-Access-Wochenende sehr deutlich zu spüren.

Diablo 4 Open Beta – Die wichtigsten Zeiten Start: 24.03.2023., um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Ende: 27. März, 21:00 Uhr deutscher Zeit Beginn Preload (alle Plattformen): 22. März um 17:00 Uhr deutscher Zeit

Dennoch: Entwarnung geben kann Blizzard nicht. Am kommenden Open-Beta-Wochenende erwartet man Joe Shely zufolge 4-mal bis 5-mal so viele Spieler wie noch am ersten Wochenende. Der Ansturm dürfte also gewaltig werden. Und auch wenn Blizzard viel aus dem ersten Wochenende gelernt und nachgebessert hat, so dürfte es dadurch im Zuge der Open Beta trotzdem zu ähnlichen Problemen (und Learnings) kommen.

Zudem sollte man stets im Hinterkopf behalten: Es ist und bleibt immer noch eine Beta – also ein Test – mit dem Ziel, Probleme vorzeitig zu erkennen und somit für einen smootheren Release des Spiels zu sorgen.

