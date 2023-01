JBL Quantum 910: Spitzenmäßiges Gaming-Headset für PC & PS5 mit Mini-Schwäche

Von: Sven Galitzki

Das JBL Quantum 910 Wireless Gaming-Headset

Das Jahr 2022 hat so einige neue Gaming-Headsets zu bieten. Wir konnten nun das neue JBL-Flaggschiff Quantum 910 ausprobieren. Kann es in der Praxis überzeugen?

Hamburg – Neben Bomben-Grafik zählt für Gamer vor allem satter Sound zu den wichtigsten Kernpunkten, die ein vollumfängliches Gaming-Erlebnis definieren. Um die Geräuschkulisse intensiv zu erleben und möglichst tief in Spiele einzutauchen, setzen viele beim Zocken schwerpunktmäßig auf Headsets. Vor Kurzem haben wir das neue JBL Quantum 910 Wireless Gaming-Headset ausprobiert. Erfahrt hier, wie das aktuelle Flaggschiff von JBL, eigentlich für PC optimiert, in der Praxis performt – und zwar auf PC und auf der PS5 von Sony.

JBL Quantum 910: Was steckt im neuen Gaming-Headset? Preis, Lieferumfang, Features

Der Name JBL dürfte nicht nur Gamern ein fester Begriff sein. Die gestandenen Sound-Spezialisten aus den USA sind bestens bekannt für ihre Lautsprecher, Bassboxen, TV-Soundbars oder eben auch Kopfhörer und Headsets. Wir konnten nun vor Kurzem ihr neuestes Top-Modell auf Herz und Nieren testen – ein kabelloses Over-Ear-Performance-Gaming-Headset mit der Bezeichnung JBL Quantum 910.

Der Lieferumfang beim JBL Quantum 910 Wireless Headset © JBL

Der Lieferumfang des JBL Quantum 910: Das JBL Quantum 910 Wireless Headset kommt in einer üppigen Verpackung mit folgenden Inhalten:

das JBL Quantum 910 Wireless Headset selbst

eine edle Stofftasche

ein Kalibrierungsmikrofon

ein USB-Ladekabel

ein 3,5-mm-Audiokabel inklusive Steuerungselementen

ein kabelloses USB-Dongle inklusive Adapter von USB-C zu USB-A

ein Windschutz aus Schaumstoff für das Mikrofon

eine Kurzanleitung, eine Garantiekarte sowie ein Sicherheitsblatt

Die wichtigsten technischen Features des JBL Quantum 910: Damit ihr schnell einen Überblick darüber bekommt, was das JBL Quantum 910 Wireless ausmacht – hier seine wichtigsten technischen Features:

strapazierfähiges und komfortables Design mit dicken Polstern aus Memory Foam und Kunststoff-Bügel

50-mm-Lautsprecher-Treiber für dynamischen Sound

Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz durch Head-Tracking aufgewertetes JBL QuantumSPHERE 360™ (PC)

JBL QuantumSPATIAL 360™ auf Konsolen

Hi-Res-zertifizierte JBL QuantumSOUND Signature

Active Noise Cancelling Technologie, abgestimmt aufs Gaming

aufklappbares Boom-Mikrofon (Flip to Mute, 100 Hz - 8 kHz) mit Echo- und Rauschunterdrückung

kabelloses System mit geringer Latenz (über Dongle)

Konnektivität: Dongle mit USB-A/C (2,4-GHz-Wireless), Bluetooth 5.2, USB-C-Ladekabel, 3,5mm Klinkenkabel

duale kabellose Kommunikation (kann gleichzeitig über BT und Dongle mit PC/Konsole und Mobilgerät verbunden sein)

Laden und gleichzeitig Musik abspielen

Game-Audio/Chat-Regler

Gewicht: 422 Gramm

optimiert für PC

auch kompatibel mit PS4, PS5, Nintendo Switch (Wireless) sowie Xbox One und Xbox Series X | S (über Kabel)

Eine komplette Übersicht aller technischen Daten findet ihr auf der offiziellen Seite von JBL. Und hier könnt ihr euch im Trailer schon mal einen ersten Eindruck vom JBL Quantum 910 Wireless und seinen wichtigsten Eigenschaften machen:

Der Preis – was kostet das JBL Quantum 910 Wireless? Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für das JBL Quantum 910 liegt bei 248,99 € – so viel kostet es euch auch im hauseigenen Online-Shop von JBL. Allerdings bekommt ihr das Headset bei einigen Händlern bereits auch deutlich günstiger, teils schon für unter 200 €.

Wo kann man das JBL Quantum 910 Headset kaufen? Hier eine kompakte Übersicht der wichtigsten Händler, bei denen ihr das JBL Quantum 910 Wireless Headset derzeit deutlich unter UVP bekommt:

199,99 € ist übrigens der aktuelle Bestpreis, wenn ihr das Headset neu kaufen wollt.

JBL Quantum 910 im Test: Auf PS5 und PC – Was kann das Headset in der Praxis?

Wichtiges zum Test vorweg: Wir haben uns beim Test des JBL Quantum 910 ausschließlich auf die Performance beim Gaming fokussiert. Hier musste das Headset uns vor allem in drei Bereichen überzeugen:

Audio-Qualität bei Kopfhörern und Mikro

Abschirmung vor nervigen Nebengeräuschen

Tragekomfort – auch über längere Zeit

Auch weitere Aspekte wie beispielsweise das Durchhaltevermögen der Akkus, die Konnektivität, Software oder auch die Verarbeitung sind nicht zu vernachlässigen und wurden von uns unter die Lupe genommen.

Beachtet dabei: Wir haben zwar nicht unter Laborbedingungen getestet, allerdings mehr als 50 Stunden (reine Nutzungsdauer) mit dem JBL Quantum 910 Wireless Headset verbracht und alle aus Gamer-Sicht relevanten Faktoren beleuchtet – auf PC und auf PS5. Das sind unsere persönlichen Eindrücke (Zur Nintendo Switch und den Xbox-Konsolen können wir nicht mehr sagen, als dass das Headset laut Hersteller auch mit ihnen kompatibel sein soll).

Das JBL Quantum 910 Headset bietet eine stylische LED-Beleuchtung © JBL

Verarbeitung: Die Verarbeitung ist top – nichts wackelt, knirscht oder fällt anderweitig unangenehm auf. Auch wenn das Headset hauptsächlich aus Kunststoff und etwas Memory Foam besteht, macht es sehr einen hochwertigen Eindruck und wirkt zudem richtig robust. Die LED-Effekte sind echt sehenswert, bleiben aber reine Geschmackssache und lassen sich über die Software auch komplett ausstellen. Das Headset ist aktuell nur in der Farbe Schwarz verfügbar.

Komfort: Auch hier lässt das JBL Quantum 910 kaum etwas zu wünschen übrig. Das Headset lässt sich kinderleicht auf die jeweilige Kopfgröße anpassen. Es ist mit 422 Gramm zwar kein Leichtgewicht, doch es sitzt dank der enorm weichen Polster an Bügel und Ohrmuscheln wie angegossen. Nirgendwo drückt‘s oder juckt es und das Gewicht wird auch bei längerer Nutzung zu keiner Zeit ein unangenehmer Faktor. Die Polster schließen die Ohren exzellent ab und sollten auch bei größeren Lauschern problemlos passen.

Kleiner subjektiver Wermutstropfen: Die Kontroll-Elemente an der linken Ohrmuscheln, hier besonders die Drehregler für Lautstärke und die Balance zwischen Game-Audio und Voice-Chat, liegen so, dass wir sie beim Aufsetzen und Abnehmen des Headsets fast jedes Mal berühren und dabei verstellen. Mit der Zeit haben wir uns einen „Spezialgriff“ angeeignet, mit dem wir den Reglern nicht mehr in die Quere kommen. Bis dahin mussten wir vor allem die Lautstärke aber bei so gut wie jeder Nutzung neu justieren.

JBL Quantum 910 – Die Bedienelemente © JBL

Konnektivität: Mit der Konnektivität gab es keinerlei Probleme – weder auf dem PC, noch auf der PS5. Wir haben das Headset dabei stets über das Wireless-Dongle verbunden, auf Kabel haben wir nicht zurückgegriffen (außer beim Firmware-Update des Headsets).

Was dabei sehr positiv auffällt: Wir konnten uns problemlos 10 Meter oder gar etwas weiter vom Dongle entfernen (auf PS5 und PC), ohne dass es spürbare Störungen oder Schwankungen der Verbindungsqualität gab – und das, obwohl da teils Türen und mehrere Wände dazwischen waren und das Dongle zwischen mehreren anderen Wireless-Empfängern (also potenziellen Signal-Störungsquellen) auf der Rückseite des PC eingesteckt war. Das ist alles andere als selbstverständlich!

Sound: Kurzum: Der Sound ist sowohl auf dem PC als auch auf der PlayStation 5 absolut spitzenmäßig und zählt in unseren Augen (oder eher Ohren) zum Besten, was ihr aktuell im Gaming-Bereich geboten bekommt. Satte Bässe, klare Höhen – auf dem PC braucht sich das JBL Quantum 910 in puncto Sound selbst vor Konkurrenz wie dem Astro A50 oder dem Corsair Virtuoso nicht zu verstecken und macht auf der PS5 auf uns sogar einen besseren Eindruck als das INZONE H9 von Sony (vom Pulse 3D Headset ganz zu schweigen) – für viele das derzeit beste Headset auf dieser Plattform.

Und auch wenn das JBL Quantum 910 an sich für PC optimiert ist und nur dort die volle Palette seiner zahlreichen Features zur Verfügung steht – vieles, wie beispielsweise 3D-Sound (via JBL QuantumSPATIAL 360) mit mehreren Raumklang-Funktionen oder das Active Noise Canceling, bekommt man auch auf der PS5 geboten. Dort benötigen diese Features keine externe Software, sondern werden allesamt im Headset selbst verarbeitet – und das funktioniert größtenteils bestens!

JBL Quantum 910 – Die Ohrmuscheln © JBL

Generell ist das klassische 3D-Sound-Erlebnis via JBL QuantumSPHERE 360 beim JBL Quantum 910 richtig gut und kann sogar zusätzlich mit dem beiliegenden Kalibrierungsmikrofon individuell auf das eigene Gehör abgestimmt werden. Der Head-Tracking-Modus ist für uns jedoch nur eine nette Spielerei. Dort wird nicht nur die Sound-Quellen in einem dreidimensionalen Raum berücksichtigt, sondern auch eure jeweilige Kopf- beziehungsweise Ohrposition zur Quelle. Dreht ihr euch also beispielsweise nach links oder rechts vom Monitor weg, wird der 3D-Sound in den Kopfhörern nochmals entsprechend angepasst. Doch mal Hand aufs Herz – wie oft dreht man sich beim Zocken effektiv vom Monitor weg?

Noise Canceling: Die digitale Geräuschunterdrückungsfunktion “Active Noise Cancelation“ (ANC) gehört auch heute noch längst nicht bei jedem Gaming-Headset der Oberklasse zum Standard. Das JBL Quantum 910 bringt dieses Feature mit und das funktioniert richtig gut – auch auf der PS5. Viele normale Nebengeräusche, mit denen man im Gaming-Alltag zu kämpfen hat, wie beispielsweise laufende Lüfter, das Rollen eines Gaming-Stuhls oder das Ankommen einer Nachricht auf dem Handy (sofern nicht per BT verbunden), filtert das ANC bei diesem JBL-Headset überzeugend heraus.

Mikro: Das ist an sich die einzige nennenswerte (wenn auch wirklich kleine) Schwäche des JBL Quantum 910 Wireless Headsets. Das Mikrofon zählt generell häufig zu den größten Schwächen von Wireless Gaming-Headsets und auch hier zählt es nicht zu den stärksten Argumenten. Nicht falsch verstehen – es ist keinesfalls ein absoluter Reinfall. Ihr seid immer noch klar und deutlich zu hören, nichts knistert, hallt oder rauscht. Auch gibt es keine Probleme mit S- oder Zischlauten. Aber der Sound über das Mic ist wirklich sehr dumpf und per Software lässt sich das leider auch nicht verbessern.

JBL Quantum 910 – Ausgeklapptes Mikro © JBL

Akku: Laut Hersteller soll der Akku im Dongle-Betrieb sowie ausgeschalteter RGB-Beleuchtung (und ohne ANC) bis zu 39 Stunden Betrieb ermöglichen. An diesen Wert kommt das JBL Quantum 910 in der Praxis nicht heran, kann aber während des Spielens über das beiliegende USB-Kabel geladen werden, sollte es mal im Hinblick auf den Akku kritisch werden.

Als Praxis-Beispiel: bei uns hielt das Headset mit eingeschalteter RGB-Beleuchtung und aktiviertem ANC (beides durchgängig) sowie häufiger Mikro-Nutzung an die 14 Stunden durch – und das kann sich durchaus sehen lassen. So richtig in Bedrängnis dürfte man also selbst bei einer längeren Zock-Session nicht kommen.

Software: Die dazugehörige Software für den PC nennt sich JBL QuantumENGINE. Sie ist sehr einfach aber intuitiv aufgebaut und macht an sich genau das, was sie soll – nämlich das JBL Quantum 910 konfigurieren. Dort könnt ihr beispielsweise Headset und Dongle mit Firmware-Updates versehen, unterschiedliche Audio-Profile erstellen, Equalizer-Einstellungen vornehmen, die Surround-Sound-Modi justieren oder auch das Mikro und die RGB-Beleuchtung einstellen.

JBL Quantum 910 Wireless Gaming-Headset im Test – Fazit

So kam das JBL Quantum 910 bei uns an: So gut wie alles, was aus Gamer-Sicht relevant ist, meisterte das JBL Quantum 910 bei unserem Test mit Bravour. In Sachen Mikro schwächelt das Flaggschiff von JBL zwar leicht im Vergleich zu Top-Modellen einiger anderer Hersteller, doch auch dort ist die Leistung immer absolut annehmbar und in allen anderen essenziellen Punkten kann es durchweg überzeugen.

Die Sound-Qualität ist spitzenmäßig (auch der 3D-Sound), der Komfort lässt auch auf Dauer nichts zu wünschen übrig und auch beim Noise Canceling macht das JBL Quantum 910 eine gute Figur. Die Akku-Laufzeit, die von manchen Testern als Schwäche aufgeführt wird, empfanden wir als durchaus sehenswert, die Bedienung klappt mit etwas Übung auch blind problemlos, die Verbindung hält auch durch Wände und Türen einwandfrei – und das auf recht ordentliche Entfernung. Die Software ist einfach zu bedienen und macht das, was sie soll.

Das JBL Quantum 910 Wireless Gaming-Headset © JBL

Das JBL Quantum 910 Wireless ist ein optisch schickes und technisch sehr solides Gerät, das in den meisten relevanten Aspekten unter dem Strich durchaus mit bekannten Platzhirschen im Top-Modell-Segment der Gaming-Headsets mithalten kann oder diese sogar stellenweise aussticht (beispielsweise in Hinblick auf Klang). Was wir ebenfalls als sehr positiv und absolut überraschend empfanden: Ja, das JBL Quantum 910 ist für PC optimiert und entfaltet auch nur dort sein volles Potenzial. Doch auch auf der PS5 performt das aktuelle Top-Modell von JBL absolut überzeugend.

Wer nur auf PC spielt und sich ein richtig gutes Headset gönnen möchte, für den gibt es nun mit dem JBL Quantum 910 einen weiteren, starken Kandidaten, den man bei seiner Wahl unbedingt mit berücksichtigen sollte. Wer auf PC UND auf PS5 unterwegs ist und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen möchte – aktuell findet ihr kaum ein anderes Headset, dass auf beiden Plattformen so gut performt.