PS Plus: Gratis-Spiele für Juli 2022 in Leak enthüllt

Von: Joost Rademacher

Diese Woche enthüllt Sony die gratis Spiele für PS Plus im Juli 2022. Eine verlässliche Quelle hat die neuen Titel schon jetzt im Leak enthüllt.

San Mateo, Kalifornien – Der Monat geht aufs Ende zu. Das bedeutet, dass schon bald wieder die kostenlosen Spiele bei PS Plus ausgetauscht werden. Immer zum Beginn eines neuen Monats bietet Sony drei frische Games für PS4 und PS5 an, die Abonnent*innen des Online-Service sich kostenlos herunterladen können. Für Juli 2022 kommt die Ankündigung aber offenbar wieder verfrüht. Eine namhafte Leak-Plattform hat schon vor der offiziellen Ankündigung alle neuen Gratis-Games bei PS Plus enthüllt.

Den Leak zu den neuen Gratis-Spielen bei PS Plus im Juli 2022 zeigt ingame.de.

Verantwortlich für den Leak ist die französischsprachige Plattform Dealabs. Auf der Website gab es im vergangenen Jahr immer wieder Leaks für die PS Plus Games im jeweils kommenden Monat, praktisch jedes Mal haben sie sich als richtig herausgestellt. Der neue Leak kam am Nachmittag des 26. Juni und zeigt schon vor der offiziellen Ankündigung durch Sony wieder alle drei Titel, die im Juli 2022 über PS Plus Essential gratis werden sollen. Die offizielle Enthüllung der PS Plus Spiele im Juli 2022 soll erst am 29. Juni folgen.