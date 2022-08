Kein Einlass für Tanzverbot: Xperion E-Arena verweigert Streamer Eintritt

Von: Adrienne Murawski

Kein Einlass für Tanzverbot: Xperion E-Arena verweigert Streamer Eintritt © Xperion/Instagram: TanzverbotRL (Montage)

Nach der Schlägerei auf der Gamescom durfte Twitch-Streamer Tanzverbot nicht mehr in die Xperion E-Arena von Saturn. Seinen Fans gefiel das gar nicht.

Köln – Die Gamescom 2022 findet dieses Jahr endlich wieder live vor Ort statt. Mit dabei sind nicht nur Aussteller und tausende Gaming-Fans, sondern natürlich auch YouTube- und Twitch-Größen aus Deutschland. So trifft man neben MontanaBlack auch Rezo, Gnu, Orangemorange oder Tanzverbot auf der Spielemesse. Zwischen den beiden letzten kam es auf der Messe zu einer Auseinandersetzung und deswegen darf Tanzverbot nun wohl nicht mehr in die Xperion E-Arena von Saturn.

Die Prügelei auf der Gamescom 2022 zwischen Tanzverbot, Orangemorange und Scurrows ging innerhalb kürzester Zeit viral. In den Twitter-Videos sieht man, wie die drei aufeinander losgehen. Dabei bekam die Freundin von Tanzverbot wohl einen Plastikbecher an den Kopf geworfen.