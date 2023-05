Schummeln – gibt es Cheats in Tears of the Kingdom?

Von: Janik Boeck

Teilen

Tears of the Kingdom streicht beliebtes Feature aus altem Zelda – „Wird mir fehlen“ © Nintendo (Montage)

Kann man schummeln im neuen Zelda? Hier gibts die Antwort.

Hamburg – Tears of the Kingdom soll vom Umfang sogar noch mehr bieten als der gigantische Vorgänger. Bei so viel Inhalt kann man schon mal erschlagen werden. Für einige Fans stellt sich daher die Frage: Gibt es Cheats in Tears of the Kingdom, um das neue Zelda etwas leichter zu machen?

ingame.de verrät, ob man in Tears of the Kingdom Cheats verwenden kann.

Mehr zum Thema Cheats in Tears of the Kingdom – kann man im neuen Zelda schummeln?

Die kurze Antwort: nein. Das neue Zelda enthält von Hause aus keine Cheats auf der Nintendo Switch.