Nintendo bringt eigenes Fall Guys – mit Videospiel-Legende als Aushängeschild

Von: Jonas Dirkes

Jetzt gibt es Nachschlag für Fans von Fall Guys, aber von Nintendo. Der Switch-Hersteller hat überraschend das Spiel Kirby‘s Dream Buffet angekündigt.

Hamburg – Während Fall Guys durch sein neues Free to Play-Model derzeit eine wahre Renaissance erlebt, dachte man sich bei Nintendo wohl: Warum eigentlich nicht? Kirby hat einen ähnlichen Knuff-Faktor und sieht im Grunde eh schon wie die tollpatschigen Fall Guys aus. Warum also nicht ein eigenes Spiel mit Hindernis-Parkour schaffen? Gesagt, getan! Lange müssen Spieler auch gar nicht auf genau solch einen Titel warten, denn Kirby’s Dream Buffet soll schon im Sommer für die Nintendo Switch erscheinen, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet.

Kirby‘s Dream Buffet: Schlemmen bis die Fall Guys kommen

Was ist Kirby’s Dream Buffet für ein Spiel? Im neuen Kirby-Game, das Nintendo jetzt überraschend ankündigte, geht es vor allem ums Futtern. Spieler konkurrieren in bunten Leveln darum, ihren Kirby am effizientesten zu mästen. Wer es schafft, die größte Menge an Schleckereien zu sich zu nehmen, der gewinnt am Ende. Typisch für Kirby werden einige der Leckereien auch besondere Fähigkeiten beherbergen, mit denen sich das Leben der Konkurrenten erschweren lässt.

Das große Fressen erinnert dabei frappierend an den Twitch-Hit Fall Guys. Anders als beim Internetliebling handelt es sich bei Kirby’s Dream Buffet aber nicht um ein ausgewachsenes Battle Royale, in dem sich hunderte Kirbys tummeln, sondern eher um einen klassischeren Multiplayer-Spaß.

Bei Kirby’s Dream Buffet wird es nur vier von Gamern steuerbare Kirbys geben. Die vielen Waddle Dees, die über die Hindernis-Parkours des Spiels flitzen, werden wohl vom Computer gesteuert. Auf der Nintendo Switch dürfte es zum Release des Spiels im Sommer also weniger wuselig zu gehen, als beim Konkurrenten Fall Guys.

Nintendo hat ein eigenes Fall Guys angekündigt – Mit verfressenen Kirbys © Nintendo

Wird Kirby’s Dream Buffet free to play? Das wissen wir aktuell noch nicht genau. Nintendo hat Kirby’s Dream Buffet noch kein Preisschild verpasst. Ob es sich bei dem neu angekündigten Titel also um ein komplettes Vollpreisspiel handelt oder eine kleine Spielerei, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Auch den genauen Release-Termin für Kirby‘s Dream Buffet hält sich Nintendo abseits des Sommer-Zeitraums noch offen.