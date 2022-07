Knossi besucht Orte seiner Kindheit – Streamer schwelgt in Erinnerungen

Von: Aileen Udowenko

Knossi besucht Orte seiner Kindheit – Streamer schwelgt in Erinnerungen © YouTube / Knossi

In seiner Rastatt-Doku gibt Knossi tiefere Einblicke in seine Jugend. Auch sein altes Kinderzimmer zeigt der Streamer seinen Fans.

Rastatt – 25 Jahre lang hat Knossi mit seiner Mutter in einer Wohnung in Rastatt gelebt. In dieser Zeit hat der Streamer einiges erlebt. Nun kehrt er mit einer Rastatt-Doku auf YouTube an die Orte seiner Kindheit zurück und verrät seinen Fans ganz persönliche Details über diese Zeit. In seinem Heimatort sorgt das bekannte Gesicht dabei für eine Menge Wirbel. Und Knossi schafft es sogar, Zutritt zu seiner alten Wohnung zu bekommen. Diese wurde in der Zwischenzeit zwar komplett renoviert, doch der Streamer erinnert sich trotzdem noch an alles von damals.

ingame.de verrät, wie es Knossi in seiner alten Wohnung ergangen ist.

Schon als Knossi den Hausflur betritt, bemerkt der Twitch-Star „Das riecht wie früher.“. In der Wohnung angekommen stellt er allerdings fest, dass diese komplett renoviert wurde und vieles gar nicht mehr wiederzuerkennen ist.