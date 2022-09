Knossi: Stream and Scream – Neues Horror-Event vom Twitch-Star

Von: Josh Großmann

Knossi: Stream and Scream – Neues Horror-Event vom Twitch-Star © Hendrik Schmidt

Knossi veranstaltet das neue Horror-Event „Stream and Scream“. Sechs Teilnehmer sollen gegeneinander spielen. Alles zum Start und den Tickets gibt es hier.

Rust, Europapark – Knossi hat seine alte Camp-Bande zusammengetrommelt und veranstaltet ein neues Grusel-Event. Anstatt des Horrorcamps der Twitch-Streamer dieses Mal „Stream and Scream“ – eine richtige Show, bei der sechs prominente Teilnehmer in zwei Teams in furchteinflößenden Spielen gegeneinander antreten. Beim Traumatica – Festival of Fear im Europapark werden die schaurigen Elemente von professionellen Darstellern dargeboten und sollen die Kandidaten, sowie die Zuschauer in Angst und Schrecken versetzen. Alle Infos zu Stream and Scream rund um den Start, die Tickets und die Teilnehmer gibt es hier.

ingame.de präsentiert Knossis neue Horror-Show „Stream and Scream“ und alle Infos zu Start, Tickets und Teilnehmern

In den vergangenen Jahren brachten Knossi und seine Camp-Bande immer wieder Events, die die Grenzen von Twitch sprengten. In tagelangen Streams wurden etliche Spiele und Events gezeigt, bei denen Streamer und Promis gleichermaßen um Ruhm und Ehre kämpften. Doch nun sind das Mittelaltercamp, das Horrorcamp und das Angelcamp eine Sache der Vergangenheit. Knossi bringt dieses Mal mit „Stream and Scream“ eine neue, professionellere Show.