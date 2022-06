Knossi und Trymacs: Twitch-Streamer veranstalten Fußball-Event in Hamburg

Knossi und Trymacs: Twitch-Streamer veranstalten Fußball-Event in Hamburg © dpa/Christoph Hardt/Instagram: knossi (Montage)

Am 2. Juli findet in Hamburg ein Fußball-Event von Knossi und Trymacs statt. Die Twitch-Streamer empfangen prominente Gäste, wie beispielsweise MontanaBlack.

Hamburg, Deutschland - Für Fußballfans ist dieser Sommer eine Jahreszeit zum Vergessen. Nicht nur pausieren momentan Bundesliga und Co., auch die WM findet aufgrund der Austragung im Wüstenstaat Katar erst im Winter dieses Jahres statt. Trymacs und Knossi haben diese Dürreperiode im Sport erkannt und veranstalten deswegen am 2. Juli ein Fußball-Event in Hamburg.

Auf ingame.de sehen Sie die Ticketpreise und alle bisher bekannten Teilnehmer des Fußball-Events.

Sport-Veranstaltungen mit YouTubern in der Hauptrolle entpuppten sich in diesem Jahr als großer Erfolg. Von seinem Boxkampf gegen MckyTV hat Trymacs noch immer eine schwerwiegende Verletzung. Nun folgt zusammen mit Twitch-Kollege Knossi eine Richtungsänderung. Die Beiden stellen kurzerhand ein Fußball-Event in Hamburg auf die Beine.