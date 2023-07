Knossi vakuumiert Zigaretten-Tabak für 7 vs. Wild – Alles für die Sucht

Von: Peer Schmidt

Teilen

Knossi vakuumiert Zigaretten-Tabak für 7 vs. Wild – Alles für die Sucht © 7 vs. Wild / YouTube

Knossi ist zusammen mit Sascha Huber für 7 vs. Wild Staffel 3 nominiert. Der Twitch-Streamer hat nur ein Problem. Seine Zigaretten.

Hamburg - Knossi darf bei Staffel 3 von 7 vs. Wild nur eine Flasche von circa einem Liter Volumen mitnehmen und alles, was dort hineinpasst. Daher geht es um jeden Kubikzentimeter bei der Auswahl der Gegenstände. Damit der Twitch-Streamer nicht auf das Rauchen verzichten muss, kam er auf die Idee, seinen Tabak in Plastiktüten zu vakuumieren. Auf ingame.de kann man nachlesen, welche Varianten Knossi zum Einschweißen des Tabaks für 7 vs. Wild. verwendet hat.

Mehr zum Thema 7 vs Wild: Knossi vakuumiert seinen Tabak – Garantiert Probleme beim Zoll

Doch viele Fans von Jens Knossalla machen sich ernsthaft Sorgen, dass der Streamer bei der Einreise in die USA Probleme bekommen könnte. Gerade der Zoll in den USA schaut sehr genau hin, wenn eingeschweißte Tüten mit unbekanntem Inhalt in das Land eingeführt werden sollen. Vielleicht findet Knossi einen sicheren Weg, den Tabak doch noch in die Flasche zu bekommen.