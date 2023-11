Fans hoffen auf neues Konzert in Fortnite

Von: Joost Rademacher

Heute geht Fortnite OG an den Start und Fans freuen sich. Nach dem Trailer hoffen viele, dass hinter dem großen Live-Event ein Konzert mit Juice WRLD steckt.

Cary, North Carolina – Der Hype um Fortnite war lange nicht mehr so hoch, wie jetzt zum Start von Season 5. Die Rückkehr der alten Chapter 1 Map in Kombination mit neuen Skins und aktuellen Mechaniken scheint wieder Leben in das Battle Royale zu bringen. Vor allem die Aussicht auf ein neues Live-Event sorgt in der Fanbase aber für Euphorie. Viele hoffen jetzt auf ein Tribute-Konzert mit dem verstorbenen Rapper Juice WRLD.

Am 2. November, nur einen Tag vor Release von Season 5, postete Epic Games bei YouTube einen neuen Trailer für Fortnite. Der Season OG Trailer hatte nicht nur eine ordentliche Schippe Nostalgie für die Anfänge von Fortnite zu bieten, auch die begleitende Musik dürfte einige Fans direkt nach 2018 zurückversetzt haben. Im Hintergrund des Trailers lief Lucid Dreams von Juice WRLD, dem 2019 verstorbenen Rapper. Damit kamen schnell erste Gerüchte und Vermutungen über ein Konzert auf.