KuchenTV: Geschmackloser Post zum Ukraine-Konflikt – YouTuber leistet sich Fehltritt

Teilen

Der YouTuber KuchenTV (Tim Heldt) posiert mit Spielzeugwaffen und schreibt auf Instagram: „Suche Mitfahrgelegenheit in die Ukraine“. © Instagram KuchenTV / Tim Heldt / Montage

KuchenTV sorgte erneut für Empörung auf Social Media. Mit einem Posting zum Ukraine-Konflikt auf Instagram hat der Streamer einen Shitstorm losgetreten.

Braunschweig – Während die Welt den Atem anhält und gleichermaßen gebannt wie besorgt den Blick in Richtung Ukraine richtet, hat Streamer* KuchenTV anscheinend andere Sorgen. In einem Posting auf Instagram nutzte der Streamer und YouTuber* die aktuelle Krisensituation, um einen Witz zu machen. Das kam bei vielen gar nicht gut an.

ingame.de verrät, was es mit dem geschmacklosen Posting von Streamer KuchenTV zum Ukraine-Konflikt auf sich hat.*

Mehr zum Thema KuchenTV schockt mit geschmacklosem Instagram-Posting zum Ukraine-Krieg

Am 24.02.2022 gab der russische Präsident Vladimir Putin seinem Militär den Befehl zum Angriff auf die Ukraine. Der Ukraine-Russland-Krieg* sorgt heute weltweit für pures Entsetzen. Streamer und YouTuber KuchenTV hat sich im Zuge dessen einen riesigen Fehltritt erlaubt. *ingame.de und merkur.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA.