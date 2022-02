League of Legends: So viel verdienen Esports-Profis – ein Fakt überrascht

Von: Oliver Schmitz

Gerade Topspieler wie Luka „Perkz“ Perković verdienen ein recht hohes Gehalt. (Symbolbild) © Riot Games/dpa

League of Legends bringt immer mehr Profi-Spieler hervor. Auch das Gehalt der E-Sportler steigt weiter an. Ein LoL-Insider hat nun Details für die LEC verraten.

Berlin – Wie viel verdient eigentlich ein E-Sport-Profi? Die Antwort darauf fällt natürlich sehr unterschiedlich aus, da nicht bei jedem Spiel gleich viel Geld im Umlauf ist. Eine der größten professionellen Szenen hat aber ganz klar League of Legends*. Bei dem MOBA von Riot Games* ist in den vergangenen Jahren nicht nur die normale Spielerschaft immer weiter angewachsen, sondern auch die verschiedenen Profi-Ligen. Klar ist: Die Spieler in LCS, LCK oder LEC nagen nicht am Hungertuch, doch genaue Zahlen sind eine Seltenheit. Nun hat ein Ex-Profi neue Details verraten.

Bei ingame.de* erfährt man, wie dick das E-Sport-Gehalt der LoL-Profis in LEC und Co. wirklich ist.*

Das Gehalt in der höchsten europäischen League of Legends-Liga kann sich offenbar sehen lassen. Der ehemalige E-Sport-Profi und jetzige Caster Marc „Caedrel“ Robert hat sich in einem Twitch*-Stream hat sich zu dem Verdienst in der LEC (League of Legends European Championship) geäußert. Dabei stellte er klar, dass es zum Teil große Unterschiede gibt und das nicht nur innerhalb der Liga, sondern auch im Vergleich zu anderen Regionen wie Nordamerika. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.