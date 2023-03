Lebenssimulation „Life by You“ bekommt Realese-Termin von Paradox Interactive

Von: Peer Schmidt

Screenshot der Lebenssimulation Life by You von Paradox Interactive © Paradox Interactive

Der Publisher Paradox Interactive hat den Release-Termin seiner neuen Lebenssimulation „Life by You“ bekannt gegeben.

Hamburg - EA Games und die SIMS-Reihe bekommen demnächst starke Konkurrenz. Der Publisher Paradox Interactive hat den Release-Termin für ihre Lebenssimulation „Life by You“ bekannt gegeben. Das Spiel soll vor allem durch die hohe Personalisierbarkeit und die Freiheit im Open-World-Game überzeugen. Weiterhin soll das Spiel mit zahlreichen Creator-Tools ausgestattet sein, damit die Community an der Entwicklung der Simulation teilhaben kann. Auf ingame.de kann man alles zu Life by You, dem Release-Termin und den Features nachlesen.

Ob Life by You am Ende Sims 5 vom Thron stürzen wird, bleibt abzuwarten. Dennoch freuen sich viele Spieler, dass es eine neue und interessante Alternative in diesem Genre gibt.