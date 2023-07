Pokémon GO: Routen-Funtkion erklärt – So leicht wird das Feature zu beutzen sein

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Routen-Funtkion erklärt – So leicht wird das Feature zu beutzen sein © Niantic / unsplash.com / Krisjanis Mezulis / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO wurde vor kurzem ein neues Routen-Feature angekündigt. Damit sollen die Spieler eigene Wege im Spiel markieren können.

San Francisco – In Pokémon GO wurde im Rahmen des Summer Games Fest 2023 eine neue Funktion angekündigt, die alle Fans des Pokémon-Sammelspiels sicher spannend finden werden. Die Rede ist von den sogenannten „Routen“. Das Feature soll den Spielern ermöglichen, eigene Inhalte ins Spiel zu bringen und so die Umwelt neu zu entdecken. Inzwischen ist auch klar, wie exakt die Routen funktionieren sollen.

ingame.de verrät im Artikel alles, was es über das neue, spannende Feature zu wissen gibt und welche Boni es bringt.

Die neue Funktion wurde vor wenigen Wochen beim Summer Game Fest 2023 von Entwickler Niantic für Pokémon GO angekündigt. Die Routen sollten den Spielern die Möglichkeit bieten, eigene Strecken festzulegen und damit dem Spielerlebnis von Pokémon GO mehr Tiefe zu verleihen. Bei einer Route kann es sich um eine kleine Strecke wie einen Spaziergang oder um eine ausgedehnte Wanderung handeln.