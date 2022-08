MediaMarkt-Deals bringen frischen Wind – Diese Ventilatoren kühlen das Gaming-Zimmer ab

MediaMarkt liefert

Der heiße Sommer lässt den Schweiß von der Decke des Gaming-Zimmers tropfen. MediaMarkt liefert Top-Deals für Ventilatoren, die eine Abkühlung bringen.

Hamburg – Wer kennt es nicht? Im Sommer scheint die Sonne und lockt mit warmen Strahlen die Massen an die frische Luft. Die Strände und Seen sind überfüllt mit Leuten, die per Instagram-Story beweisen müssen, dass sie am Wasser sind – sonst glaubt‘s ja keiner. Nur für das Volk der Gamer wird die heiße Jahreszeit mitunter zu Qual, weil sich das Gaming-Zimmer aufheizt. MediaMarkt verschafft da gerade Abhilfe.

ingame.de zeigt die besten Deals, mit denen man das Gaming-Zimmer abkühlen kann.

Wer das Pech hat, der Sonne den ganzen Tag ausgesetzt zu sein, hat zwei Möglichkeiten. Entweder die Hitze aussitzen und die Klamotten beim Zocken loswerden, oder technische Unterstützung holen. Bei MediaMarkt gibt es momentan einige Ventilatoren im Angebot, die dabei helfen können.