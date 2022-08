MediaMarkt & Saturn: Mega-Angebote zur Gamescom 2022 – Gaming-Rabatte ohne Ende

Von: Josh Großmann

MediaMarkt & Saturn: Mega-Angebote zur Gamescom 2022 – Gaming-Rabatte ohne Ende © Zacharie Scheurer/dpa

Bei MediaMarkt und Saturn bekommt man derzeit etliche Rabatte auf Gaming-Artikel. Grund dafür ist die Gamescom 2022, bei der große Gaming-Enthüllungen anstehen.

Köln – Am 24. August startet die Gamescom 2022 in Köln und bereits jetzt kann man deshalb bei MediaMarkt und Saturn sparen. Zur Feier der größten Spielemesse der Welt haben die beiden Märkte hunderte Angebote rund ums Thema Gaming. Mit Hardware-Deals und reduzierten Spielen für PS5 und Co. ist für jeden Spieler und jede Spielerin etwas dabei. Welche Angebote zur Gamescom 2022 sich besonders lohnen und worauf man bei den Aktionen von MediaMarkt und Saturn achten muss, verraten wir hier.

ingame.de präsentiert die Angebote zur Gamescom 2022 bei MediaMarkt und Saturn und welche Deals sich besonders lohnen.

Bei der diesjährigen Gamescom versammelt sich wieder alles, was im Gaming Rang und Namen hat. Publisher und Entwickler aus der ganzen Welt sparen sich ihre größten Highlights für die Gamescom in Köln auf, um sie bei der größten Spielemesse der Welt zu präsentieren. Wer dieses Event von zu Hause aus mitverfolgen möchte, und dabei mit gestochen scharfer Hardware kein Pixel verpassen will, kann sich mit den Gamescom 2022 Deals bei MediaMarkt und Saturn einrichten.