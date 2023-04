Mehr Lore und Story durch Skopes – Server in Dead Island 2 neu starten

Von: Joost Rademacher

In Dead Island 2 findet man immer wieder Skopes, die extra Lore zum Spiel geben. Man muss sie aber erst freischalten.

Nottingham, England – Story ist in Dead Island 2 eigentlich Nebensache. Die Charaktere sind zwar witzig und ein wenig eigenwillig, was genau mit ihnen passiert, kümmert einen im chaotischen Gameplay aber eher wenig. Wer sich aber mit den Ereignissen rund um die Autophage und ihre Verbreitung in Los Angeles mehr auseinandersetzen will, kann dafür die im Spiel verteilten Skopes nutzen. Solange aber die Server dafür offline sind, bringen sie herzlich wenig.

Wie man die Server für Skopes in Dead Island 2 aktiviert, lesen Sie hier.

Wer sich durch HELL-A schnetzelt, wird früher oder später über eines der kleinen Skope-Geräte stolpern. In der Regel tauchen die kleinen Amazon-Echo-Verschnitte in verschiedenen Häusern in jeder Region auf. Wer in Dead Island 2 aufmerksam genug lootet, dürfte immer wieder mal auf so ein Gerät treffen. Die Map wird dabei aber nicht helfen, die Skopes werden darauf nicht angezeigt.