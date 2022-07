Millionär durch Call of Duty – Top 20 Profis, die am meisten Geld verdienen

Von: Janik Boeck

Call of Duty: Die Top 20 Pros mit den höchsten Einnahmen © Activision / Call of Duty League (Montage)

Call of Duty hat eine Menge Fans. Aber steckt im E-Sport des Spiels auch so viel Geld? Das sind die Top 20 CoD-Profis mit den höchsten Gewinnen.

Santa Monica, Kalifornien – Wenn ein Spiel viele Spieler hat, bringt es viel Geld ein. So zumindest die Idealvorstellung. Ist ein Spiel dann auch noch in irgendeiner Art und Weise Wettbewerbstauglich, wird häufig ein E-Sport-Titel daraus. So auch bei Call of Duty. Die Call of Duty League (CDL) ist noch gar nicht so alt, CoD-Profis gibt es aber doch schon eine ganze Weile.

ingame.de zeigt die Top 20 CoD-Profis, die am meisten Geld verdient haben.

Die Daten für die Top 20 CoD-Profis, die in ihrer Karriere am meisten Geld verdient haben, basieren auf den Daten der Seite esportsearnings.com. Auf dieser werden öffentlich verfügbare Daten zu Einnahmen aller größeren E-Sport-Athleten zusammengetragen. Die Zahlen stammen aus Interviews, News-Artikel, Forum-Beiträge, offiziellen Statements und einigen anderen Quellen.