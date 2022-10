„Würde am liebsten morgen schon ins Kino gehen“: Trailer zum Super Mario-Film begeistert Fans

Von: Ömer Kayali

Nintendo hat den Trailer zu „Der Super Mario Bros. Film“ präsentiert. Bei den Fans hinterlässt er einen guten ersten Eindruck.

Videospielverfilmungen haben schon seit vielen Jahren einen schlechten Ruf. Einen großen Teil dazu hat sicherlich der 1993 erschienene „Super Mario Bros.“-Film beigetragen. Es handelte sich um eine Realverfilmung mit echten Darstellern. Und auch sonst hatte der Streifen sehr wenig mit der Videospiel-Vorlage gemein, weshalb er ein großer Misserfolg war. Nintendo und Universal Pictures haben nun einen neuen Film in den Startlöchern, mit dem etwas pragmatischen Titel „Der Super Mario Bros. Film“. 2023 soll er ins Kino kommen. Der erste Trailer ist für viele Mario-Fans schon mal vielversprechend, da sich die neue Filmadaption stark an den Games orientiert.

„Der Super Mario Bros.“ wird von den „Minions“-Machern produziert

Für den neuen Super Mario-Film ist das Produktionsunternehmen Illumination Entertainment verantwortlich, welches sich auf Animationsfilme spezialisiert hat. Unter anderem produzierte die Firma auch Erfolge wie die „Minions“- und die „Ich – Einfach unverbesserlich“-Filme. „Der Super Mario Bros. Film“ dürfte daher sehr ähnlich werden.

In der Originalfassung übernehmen bekannte Hollywood-Stars die Synchronisierung. „Jurassic World“- und „Guardians of the Galaxy“-Star Chris Pratt spricht den Protagonisten Mario. Derweil wird sein Widersacher Bowser von Jack Black gesprochen. Ebenfalls dabei sind Seth Rogen als Donkey Kong, Anya Taylor-Joy als Peach sowie Keegan-Michael Key als Toad.

Fan-Reaktionen fallen positiv aus

Während in den sozialen Medien Chris Pratts Stimme als Super Mario als unpassend kritisiert wird, fällt die Reaktion der deutschen Fans wesentlich besser aus. In den Kommentaren unter dem Trailer heißt es unter anderem: „Unfassbar cool, würde am liebsten morgen schon ins Kino gehen. Das wird ein absoluter Hit“, oder „Mein kleiner Neffe durfte extra länger aufbleiben, damit wir gemeinsam den Trailer abfeiern können und waren mega happy! Können es kaum erwarten, den Film zu sehen! Lets gooo Mario!“