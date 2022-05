Modern Warfare 2: Release bekannt – Ankündigung mit Bombast-Trailer

Von: Sven Galitzki

Modern Warfare 2 Release bekannt. Activision enthüllt das Datum für den nächsten Haupttitel der „Call of Duty“-Reihe. Spektakulärer Trailer sorgt für Erstaunen.

Santa Monica, Kalifornien – Auch dieses Jahr bekommt die beliebte Shooter-Reihe „ Call of Duty“ von Activision einen jährlichen Ableger spendiert. Modern Warfare 2, so der Name des neuen CoD 2022, wird dabei von zahlreichen Spielern und Fans mit Spannung erwartet. Denn zum einen ist Modern Warfare für viele generell die beliebteste Sub-Reihe. Zum anderen knüpft Modern Warfare 2 direkt an den gelungenen Reboot aus dem Jahr 2019 an – den für viele bisher besten CoD-Titel. Wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, ist seit Neuestem auch bekannt, wann Modern Warfare 2 erscheint.

Name des Spiels Call of Duty: Modern Warfare II (unbestätigt) Release TBA Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Infinity Ward Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Genre First-Person Shooter

Modern Warfare 2: Release Date enthüllt – Wann erscheint das neue Call of Duty 2022?

Release-Datum von Modern Warfare 2 bekannt: Darauf haben viele gespannt gewartet und nun hat Activision die Katze endlich aus dem Sack gelassen – das offizielle Release-Datum für das neue CoD 2022 steht fest! Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022.

Schaut euch hier den Trailer an: Das Ganze kam nicht einfach auf nur Twitter oder in einem trockenen Blog, sondern wurde anhand eines spektakulären Trailers in gigantischem Ausmaß aufgezogen. Dabei wurde Stück für Stück mithilfe von akrobatischen Drohnen-Aufnahmen das neue offizielle Artwork zusammengesetzt. Am Ende wurde dann auch das Release Date präsentiert.

Doch da Worte das nie so gut beschreiben können, wie bewegte Bilder – sehen Sie am besten selbst:

Modern Warfare 2: Trailer zeigt Release und ersten Blick auf die Protagonisten

Das verrät der Trailer noch: Im Zuge des Trailers wurde nicht nur das offizielle Artwork von Modern Warfare 2, sondern auch die Haupt-Charaktere von der Fortsetzung enthüllt. Dabei handelt es sich um:

Captain Price

Ghost (Simon Riley)

Gaz (Kyle Garrick)

Soap (John MacTavish)

Colonel Alejandro Vargas

Und wie man sieht: Mit dabei sind im Prinzip so gut wie alle wichtigen Kult-Charaktere der Modern-Warfare-Reihe, mit Colonel Vargas aber auch ein frisches Gesicht. Hier nochmal alle 5 im Überblick:

Modern Warfare 2: Weitere spannende Infos zum neuen CoD 2022

