Modern Warfare 2: Trailer geleakt – Video taucht zu früh auf

Von: Janik Boeck

Der Reveal-Trailer von Modern Warfare 2 wird heute Abend endlich veröffentlicht. Wenige Stunden vorher gab es einen Leak. Der Trailer ist wohl schon zu sehen.

Santa Monica, Kalifornien – Der Reveal-Trailer zu Modern Warfare 2 soll in wenigen Stunden online gehen. Der neue Shooter von Activision soll die Reihe und das Genre an sich völlig umkrempeln. Entsprechend groß ist auch der Hype unter den Fans. Offenbar ist aber etwas schiefgelaufen, denn der Trailer wurde in Teilen schon geleakt. Ingame.de von IPPEN.MEDIA zeigt den geleakten Trailer von Modern Warfare 2.

Name des Spiels Call of Duty: Modern Warfare II Release 28. Oktober 2022 Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Infinity Ward Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Genre First-Person Shooter

Modern Warfare 2: Trailer geleakt – erste Clips machen die Runde

Wo ist der Trailer geleakt? Allem Anschein nach wurde der Trailer von Modern Warfare 2 auf Hulu geleakt. Videos dazu kursieren gerade auf Twitter, wo etliche Fans Handy-Aufnahmen teilen. Den gut 15-sekündigen Clip aus dem Trailer von Modern Warfare 2 finden Sie hier:

Ist der geleakte Trailer echt? Das geleakte Video scheint echt zu sein. Auch Insider wie Tom Henderson und TheGhostOfHope – beide sind sehr glaubwürdig – bestätigten dies. Letzterer vermutete jedoch, dass das geleakte Video nicht der Trailer ist, der heute Abend veröffentlicht wird. Anscheinend handelt es sich bei dem geleakten Trailer um eine Werbung, die auf Hulu und anderen Plattformen ausgespielt wird. In einem weiteren Artikel verrät ingame.de, wo Sie den Reveal-Trailer von Modern Warfare 2 schauen könnt. Bei Hulu scheint die Werbung zu früh online gegangen zu sein.

Modern Warfare 2: Trailer-Leak – die ersten Clips kursieren im Internet © Activision (Montage)

Wann kommt der Trailer? Offiziell wird der Reveal-Trailer von Modern Warfare 2 am Abend des 8. Juni veröffentlicht. Das ist aber noch nicht alles. Schon einen Tag später soll es auch das erste Gameplay aus der Kampagne geben. Sie sollten diese zwei Termine als „Call of Duty“-Fan nicht verpassen. Für Modern Warfare 2 werden die kommenden Tage wegweisend.