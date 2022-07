Modern Warfare 2: Waffen-Leak – Activision-Patzer von Dataminer ausgenutzt

Von: Janik Boeck

Teilen

Modern Warfare 2: Einige Waffen wurden bereits geleakt © Activision

Das Warten auf den Release von Modern Warfare 2 nimmt kein Ende. Nun wurden einige der Waffen geleakt. Der Grund ist eine Panne bei Activision.

Santa Monica, Kalifornien – Es ist eines der am sehnlichsten erwarteten Spiele des Jahres 2022: Modern Warfare 2. Der Release des neuen Call of Duty ist kein halbes Jahr mehr entfernt und scheint doch so weit weg. Vor allem, weil noch immer nicht viel über das Spiel an sich bekannt ist. Das könnte sich nun ändern, denn Activision ist ein Schnitzer unterlaufen. Ein Dataminer hat es geschafft einige Waffen zu leaken.

ingame.de zeigt die geleakten Waffen aus Modern Warfare 2.

Mehr zum Thema Modern Warfare 2 Waffen: Account-Sperre macht Leak noch glaubwürdiger

Seit der offiziellen Ankündigung von Modern Warfare 2 sind viele Fans in heller Aufruhr. Viele können den Release am 28. Oktober gar nicht mehr abwarten. Vor allem der Multiplayer von Modern Warfare 2 birgt noch viele Rätsel. Bislang sind nur einige grundlegende Informationen ans Tageslicht gelangt. Ein Dataminer will nun einige Waffen gefunden haben, die im Spiel enthalten sein sollen.