Pokémon GO: Frustration bei Cryptos verlernen – Team-Rocket-Event macht‘s möglich

Von: Joost Rademacher

Pokémon GO: Frustration bei Cryptos verlernen – Team-Rocket-Event macht‘s möglich © The Pokémon COmpany/Niantic (Montage)

Bei der Team Rocket Übernahme in Pokémon GO können Trainer ihre Cryptos stärker machen. Wer Frustration verlernen will, hat dafür aber nur noch begrenzt Zeit.

San Francisco – In Pokémon GO ist Optimierung der eigenen Monster das oberste Gebot, wenn man in Raids und Arenen wirklich weit kommen will. Besonders Crypto-Pokémon sind dafür eine beliebte und starke Wahl. Nur die nervige Attacke Frustration ist oft ein Problem, das viele Cryptos von ihrem vollen Potenzial zurückhält. Zum Glück können Trainer jetzt dafür sorgen, dass ihre Cryptos diese Attacke vergessen.

Frustration ist ein Angriff, der bei jedem Crypto in Pokémon GO grundsätzlich vorhanden ist. Da er aber eine lange Ladezeit hat, normalen Schaden verursacht und einen Slot für wesentlich stärkere Attacken blockiert, sollten Trainer die Möglichkeit ergreifen, ihn zu verlernen.