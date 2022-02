Böhmermann warnt vor MontanaBlacks Community – Nächster Shitstorm bahnt sich an

Von: Josh Großmann

Jan Böhmermann und MontanaBlack kommen sich wieder in die Quere. In seinem Podcast warnt Böhmermann vor Montes Community – gibt es wieder einen Shitstorm?

Buxtehude – Nicht jeder mag MontanaBlack*. So scheint es auch der Fall für Olli Schulz und Jan Böhmermann zu sein, die sich in einer neuen Ausgabe ihres Podcasts wieder über den Twitch*-Streamer* ausgelassen haben. Am 29. Januar sprachen die beiden Moderatoren kritisch über die aktuelle Medienlandschaft und kamen nicht drum herum, MontanaBlack zu erwähnen.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude, Niedersachsen Follower auf Twitch 4,363 Millionen (Stand Januar 2022) Follower auf YouTube 2,9 Millionen (Stand Januar 2022)

MontanaBlack: Schulz will über Monte sprechen – Böhmermann warnt vor der Community

Was ist passiert? Seit 2016 haben Olli Schulz und Jan Böhmermann ihren Podcast „Fest und Flauschig“. Dort sprechen die Moderatoren über die verschiedensten Entwicklungen in der Medienbranche und so ziemlich alles andere, was ihnen in den Sinn kommt. In der knapp 90-minütigen Samstagsausgabe will Olli Schulz über MontanaBlack sprechen – doch Böhmermann greift ihm sofort ins Wort. „Vorsicht!“, lässt Böhmermann verlauten und spricht über andere Communitys, mit denen sie sich bereits in der Folge angelegt haben.

Böhmermann warnt vor MontanaBlacks Community – Nächster Shitstorm bahnt sich an © dpa: Phillipp Schulz/Georg Wendt

Die Vorgeschichte: Im Mai 2020 bezeichnete Böhmermann die Community von MontanaBlack als Nazis* und kassierte dafür einen ordentlichen Shitstorm. Der Satiriker ist also mit dem Effekt vertraut, den unüberlegte Worte auf die Zuschauer des Twitch-Streamers haben können. Nichtsdestotrotz lässt er Schulz weitersprechen, der es für „fragwürdig“ hält, wie MontanaBlack „junge Leute mit Geldspielen und ähnlichem abzieht“. Grund für die Aussage wird wohl MontanBlacks NFT-Werbung auf Twitter* sein, für die der Streamer bereits harte Kritik erntete.

MontanBlack: Fest und Flauschig bringt Vorwürfe – Qualität vor Quantität

Das sagt Böhmermann: Mit der klaren Kritik von Olli Schulz relativiert Böhmermann die Situation rund um MontanaBlack und bezieht es auf die gesamte Medienlandschaft. „Es geht nicht nur um Reichweite […] man muss auch mal an die Qualität denken“, erklärt Böhmermann. Damit entschärft er wohl die Situation, die die beiden Moderatoren wieder in eine missliche Lage hätte bringen können. Wenn ihr euch selbst davon überzeugen wollt, findet ihr den Ausschnitt in „Die melancholischen Astronauten“ ab 58:40 auf Spotify.

Droht der nächste Shitstorm? Wenn man diese Situation mit dem vergangenen Shitstorm vergleicht, sind die Aussagen von Schulz und Böhmermann vergleichsweise mild. Auch die Community scheint sich bisher nicht an den Ausführungen der beiden Moderatoren zu stören. Derweilen ist MontanaBlack im Streit mit Tanzverbot* und hat sich zu den neuen Vorwürfen aus dem „Fest und Flauschig“-Podcast noch nicht geäußert.