MontanaBlack: Stichelt mit Twitter-Post gegen EliasN97

Von: Aileen Udowenko

Teilen

MontanaBlack und EliasN97 beim Fußball-Event von Knossi und Trymacs. © Twitter: EliasN97

EliasN97‘s Größe scheint ein Geheimnis zu sein. Mit einem Foto will MontanaBlack jetzt mit den Gerüchten aufräumen.

Buxtehude – Auf die Größe kommt’s nicht an, heißt es. Dennoch wird in der Streaming-Szene über wenig so viel diskutiert wie über die Größe von EliasN97. Für die Fans des Streamers ist seine Körpergröße regelrecht zum Mysterium geworden. EliasN97 behauptet selbst, er wäre 1,80 Meter groß, doch für die Follower des Twitch-Stars ist klar, das kann nicht sein. Immer wieder erscheint der Streamer auf Bildern mit Fans oder Freunden auffallend klein. Nun nimmt sich auch MontanaBlack dieser Frage an und veröffentlicht ein Foto auf Twitter, auf dem es zum Größenvergleich kommt.

ingame.de verrät, was MontanaBlack zu EliasN97 Größe sagt.

In der Vergangenheit stürzten sich die Fans immer wieder auf Bilder von EliasN97 auf denen er besonders klein aussieht. Dass er dabei manchmal neben Leuten steht, die überdurchschnittlich groß sind, wird dabei ignoriert. Egal wie groß seine Bemühungen auch sein sollten, dass dieses Thema zum Insider-Joke seiner Communtity geworden ist, kann der Streamer wohl nicht mehr stoppen.