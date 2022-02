MontanaBlack gibt Mario Kart-Versprechen ab – bricht es nach zwei Minuten

Von: Joost Rademacher

MontanaBlack schwört sich, bei Mario Kart nicht zu brechen – bricht wenige Minuten später © Twitch: MontanaBlack

Wenn MontanaBlack sich in Mario Kart ans Steuer setzt, wird’s gerne mal laut. Beim letzten Mario Kart Cup auf Twitch wollte er nicht brechen – mit mäßigem Erfolg.

Buxtehude – MontanaBlack* hat schon so einiges an Kontroversen und Beefs gesehen und erlebt. Es wäre bestimmt nicht weit hergeholt, zu behaupten, Monte wäre an Stress gewöhnt und könnte gut einen kühlen Kopf bewahren. Eine Sache bringt den Twitch*-Streamer* aber auf die Palme, wie nichts anderes: Mario Kart. Regelmäßig halten er und seine Freund*innen einen Mario Kart Cup im Livestream. Beim letzten Turnier wollte er nicht brechen – nur um komplett zu bröseln.

Die ersten Stressmomente folgten für MontanaBlack natürlich auf dem Fuße. Teamkollege Eligella nahm ihn in der letzten Runde eines Rennens mit einem Stern aufs Korn, das Itemglück wollte nicht so ganz laufen und auf der Rainbow Road verlor Monte in den letzten Metern einen ersten Platz ans andere Team. Selbst einen Sieg im Münzenjäger-Modus verkündet der Streamer mit einem immer aufgebrachterem „WICHTIG!". Die Road to Zerbrechen war schon im vollen Gang, auch wenn Monte das immer wieder abstritt.