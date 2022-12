MontanaBlack spendet 25.000 Euro an Tiertafel – Hilfe reicht ein ganzes Jahr

Von: Josh Großmann

MontanaBlack spendet 25.000 Euro an Tiertafel – Hilfe reicht ein ganzes Jahr © Twitch(MontanaBlack)

Zum Jahresende hat MontanaBlack die Güte gepackt. Der Streamer spendet 25.000 Euro an die Tiertafel Buxtehude und die Betreiberinnen sind außer sich vor Glück.

Buxtehude – Auch wenn MontanaBlack sich wie der harte Typ auf Twitch gibt, wird er weich, wenn es um Tiere geht. Der Streamer hat sich die Weihnachtszeit zum Anlass genommen, um dem Tiertafel Buxtehude und Umgebung e.V. eine gigantische Spende über 25.000 Euro zu überweisen. Auf Instagram zeigen sich die Betreiberinnen sprachlos und danken MontanaBlack. Diese Spende wird im kommenden Jahr für etliche gefüllte Mägen sorgen.

ingame.de präsentiert, wie MontanaBlack 25.000 Euro an die Tiertafeln Buxtehude spendet und wie hilfreich diese Spende ist.

Die große Spende ist nicht das erste Mal, dass MontanaBlack die Tiertafel in seinem Heimatort Buxtehude unterstützt. Bereits in 2020 überwies der Twitch-Streamer 5.000 Euro an die Betreiberinnen. Die neue Spende ist eine völlig andere Dimension, sodass seine Fans und die Verantwortlichen der Tiertafel völlig außer sich vor Freunde sind.