MontanaBlack: Streamer spricht über Beziehungen und seine Traumfrau

Von: Daniel Neubert

Teilen

MontanaBlack: Streamer wird emotional – „Weiber-Spielchen machen Männer kaputt“ © Twitch: MontanaBlack

MontanaBlack: Der Streamer aus Buxtehude zeigte er sich in seinem Stream von seiner gefühlvollen Seite. Dabei sprach er über Beziehungen, Trennungen und wie seine ideale Partnerin sein sollte.

Buxtehude – MontanaBlack ist einer von Deutschlands erfolgreichsten Influencern. In seinen Livestreams auf Twitch äußert er sich immer wieder zu unterschiedlichen Themen, mit denen er oftmals aneckt oder in die Schlagzeilen gerät. Dass der Streamer sich zu emotionalen Statements verleiten lässt, kommt dabei insgesamt eher selten vor. Ein Ausschnitt aus seinem Stream sorgte jetzt auf YouTube für Aufmerksamkeit, weil er den Streaming-Star ungewohnt emotional und ehrlich zeigt.

ingame.de verrät, was MontanaBlack in seinem Stream erzählt hat.

Mehr zum Thema MontanaBlack: Streamer packt aus – so stellt er sich seine Traumfrau vor

In einem Ausschnitt aus seinem Livestream vom 4. Juli gibt es einen Moment, in dem MontanaBlack kurz ernst wird und zu einem langen Statement ansetzt. Der Streamer spricht über seine Vorstellungen von Beziehungen, Liebe und was ihm in einer Partnerschaft wichtig ist.