MontanaBlack schießt gegen Twitch-Kumpel Knossi – um ihn zu schützen

Teilen

MontanaBlack: Twitch-Streamer äußert scharfe Kritik an Kumpel Knossi © DPA: Christoph Hardt / DPA: Philipp Schulze / Pixabay (Montage)

MontanaBlack hat in einem kürzlichen Stream über Hass im Internet gesprochen. Dabei kritisierte er seinen engen Kumpel Knossi aufgrund seiner unvorsichtigen Livestreams.

Buxtehude, Deutschland - Kriselt es wieder zwischen MontanaBlack* und Knossi*? Die beiden Twitch-Streamer* hatten in der Vergangenheit Streit miteinander und nun schoss MontanaBlack ganz offen in einem kürzlichen Stream gegen seinen Twitch*-Kollegen. Bei der Thematik Neid und Hass im Internet, kam MontanaBlack letzten Endes auch auf Knossi zu sprechen und konfrontierte ihn für seine Streams in welchen er Fanpakete öffnet. „Knossi will doch an ******* riechen“, hieß es unter anderem.

Auf ingame.de* sehen Sie, weshalb genau MontanaBlack so wütend auf Knossi ist.

Mehr zum Thema MontanaBlack gibt Knossi einen Tipp, der ihm das Leben retten könnte

MontanaBlack ist unbestritten einer der erfolgreichsten Streamer in ganz Deutschland. Doch mit dem Erfolg kommt auch der Neid. Diesen musste MontanaBlack in den vergangenen Tagen ganz besonders stark spüren, weshalb er in einem kürzlichen Twitch-Stream ausführlich über Neid und Hass im Internet sprach. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.