Fridays for Future: MontanaBlack fassungslos nach Dreadlocks-Skandal

MontanaBlack fassungslos nach Dreadlocks-Skandal um Fridays for Future © dpa / Philipp Schulze

MontanaBlack hat in einem kürzlichen Twitch-Stream auf den Fridays for Future-Skandal reagiert. Dabei entwickelte der 34-Jährige eine interessante Idee.

Buxtehude, Deutschland - Fridays for Future ist eine Bewegung, welche über die vergangenen Jahre eine große Popularität in ganz Europa sammeln konnte. Vor wenigen Wochen standen die Veranstalter jedoch im Fokus der Medien. Grund dafür war die Ausladung der Musikerin Ronja Maltzahn von dem Event. Als Begründung gaben die FFF-Verantwortlichen die Frisur der jungen Sängerin an. MontanaBlack hat zu dem Thema kulturelle Aneignung nun ebenfalls auf Twitch Stellung bezogen. Der Streamer wurde deutlich.

Die Musikerin Ronja Maltzahn wurde für einen Klimastreik in Hannover eingeladen. Soweit so normal. Doch zu dem Auftritt der Sängerin kam es nie. Die Fridays for Future-Verantwortlichen entschieden sich gegen einen Auftritt von Ronja Maltzahn. Die Begründung und die Art und Weise der Absage sorgten landesweit für Schlagzeilen.