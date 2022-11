MontanaBlack über Chefstrobel: „Macht alles für Fame“

Von: Josh Großmann

Teilen

MontanaBlack über Chefstrobel: „Macht alles für Fame“ © Twitch(MontanaBlack)

MontanaBlack ist nicht gut auf Chefstrobel zu sprechen. Nun wütet der Twitch-Streamer, nachdem er unangenheme Reime seines Kollegen hören musste.

Buxtehude – Auf Twitch sieht sich MontanaBlack mit seiner den verschiedensten Content an, um seine Meinung darüber kundzutun. Ein Clip von Chefstrobel macht dem Streamer besonders zu schaffen. Schlechte Reime, für die sich Chefstrobel riesig selbst feiert, findet MontanaBlack eindeutig zum Fremdschämen. Er verfällt eine Tirade über Chefstrobel und beleidigt seinen Streamer-Kollegen aufs übelste. Bahnt sich hier der nächste große Streit an?

ingame.de präsentiert, was MontanaBlack über Chefstrobel sagt und wie sein Streamer-Kollege auf den Hass reagiert.

Eigentlich konnte man auf der Gamescom 2022 noch sehen, wie sich Chefstrobel und MontanaBlack die Hand reichen. Jedoch scheint MontanaBlack nicht besonders viel von seinem Kollegen zu halten. Im Stream sind sich die Fans nicht hundertprozentig sicher, wie ernst es MontanaBlack ist, jedoch erreicht die Härte der Tirade den gemeinten Streamer und sorgt für dicke Luft.