PS5: Saturn lässt Kunden länger auf bestellte Konsolen warten

Von: Ömer Kayali

Teilen

PS5: Saturn in den Startlöchern – Preis und Release in Kürze? © Saturn/Sony

Saturn hatte im Juli die PS5 wieder im Angebot und versprach den Kunden eine zeitnahe Lieferung. Doch einige warten noch immer darauf.

Die Nachfrage nach der PlayStation 5 lässt nicht nach. Noch immer warten zahlreiche Gamer auf eine Gelegenheit, Sonys neueste Konsole zu erwerben. Seit dem Verkaufsstart vor mittlerweile fast zwei Jahren ist das jedoch kaum möglich. Die Verfügbarkeiten bei den Händlern verbessern sich jedoch nach und nach, trotzdem müssen Kunden schnell reagieren, wenn sie ein PS5-Angebot entdecken. Kürzlich hatte auch Saturn wieder einige Konsolen im Onlineshop parat. Der Elektronikfachmarkt versprach zudem, dass das beworbene PS5-Bundle noch im Juli geliefert wird. Allerdings warten einige Kunden auch jetzt noch auf ihre Bestellung.

PS5 bei Saturn: Lieferprobleme wegen Sony

Auf Nachfrage seitens der Kunden verweist Saturn auf Sony. Das Unternehmen habe demnach Schwierigkeiten gehabt, das im PS5-Bundle enthaltene Spiel, „Gran Turismo 7“ rechtzeitig zu liefern. In einer Mail von Saturn, die ein Kunde des Händlers tz.de zukommen ließ, heißt es: „Wir bedauern sehr, dass wir Ihren bestellten Artikel bisher noch nicht bereitstellen konnten. In der Tat steht die Lieferung seitens Sony leider bisher noch immer aus, wir […] bitten Sie daher um noch ein wenig mehr Geduld. Wir geben hierbei allerdings zu bedenken, dass wir keinerlei Einflussnahme auf die Lieferung unserer externen Dienstleister nehmen können.“ Von den Lieferproblemen waren Saturn-Filialen in Frankfurt betroffen, aber wahrscheinlich war das auch in anderen Städten der Fall.

Umfrage: Konnten Sie sich bereits eine PS5 kaufen?

Die Auslieferung der PS5-Bundles dürfte jedoch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Angesichts der Tatsache, dass die Konsole fast zwei Jahre kaum irgendwo erhältlich war, werden die zusätzlichen paar Tage Wartezeit für PlayStation-Fans nicht mehr so schlimm sein.