Sons of the Forest: Multiplayer – Alles, was man wissen muss

Von: Janik Boeck

Sons of the Forest ist die Horror-Survival-Hoffnung des Jahres. Es gibt auch einen Multiplayer. Das ist dazu wichtig.

Hamburg – Sons of the Forest könnte sich schon früh in 2023 zum Gaming-Hit des Jahres mausern. Der Nachfolger von The Forest ist schon jetzt im Auge der Twitch-Szene und hat das Potenzial, einen echten Hype auszulösen. Schon im Early Access kann man sich gemeinsam mit Freund*innen dem Überlebenskampf stellen.

ingame.de erklärt alles zum Multiplayer von Sons of the Forest.

Sons of the Forest startet heute (23.02.23). Und kurzum: ja, es gibt einen Multiplayer in Sons of the Forest. Man kann den Überlebenskampf zwar auch alleine antreten, in der Gruppe ist es aber leichter.