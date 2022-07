Nächstes Spiel der Elden Ring-Macher soll schon fast fertig sein

Von: Ömer Kayali

„Elden Ring“-Entwickler From Software bestätigt, dass ein nächstes Spiel bereits in der Endphase der Entwicklung ist.

„Elden Ring“ ist klarer Favorit für das Spiel des Jahres 2022. Die Entwickler von From Software haben mit „Elden Ring“ ihre „Soulsborne“-Formel perfektioniert. Sowohl bei Kritikern als auch bei den Spielern hat das Game Bestbewertungen bekommen. Doch das Studio ruht sich nicht auf dem Erfolg aus. Denn der nächste Titel befindet sich wohl schon auf dem Weg.

Nach „Elden Ring“: Erscheint das neue From Software-Spiel schon bald?

In einem Interview mit 4Gamer.net hat der leitende Entwickler Hidetaka Miyazaki verraten, dass das nächste bislang noch unbetitelte Spiel schon in der finalen Phase der Entwicklung ist (via gematusu). Wann wir mit einer Enthüllung oder dem Release rechnen können, ist momentan schwer zu sagen. Aber wenn die Entwicklung schon fast abgeschlossen ist, dürfte es wohl nicht mehr allzu lange dauern. Darüber hinaus erklärt Miyazaki, dass er bereits an einem nächsten Projekt als Director arbeitet. Dazu möchte er jedoch nicht mehr verraten.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass From Software Spiele in einem recht schnellen Rhythmus auf den Markt bringt – vor allem im Vergleich zu anderen Studios wie Rockstar Games, bei denen Fans seit sehr langer Zeit auf eine Ankündigung von „GTA 6“ warten. Hier ist eine kurze Übersicht über die letzten From Software-Titel:

Titel Erscheinungsjahr Elden Ring 2022 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 Dark Souls 3 2016 Bloodborne 2015 Dark Souls 2 2014

Dies zeigt, dass From Software neben der „Dark Souls“-Reihe in den vergangenen Jahren stets an einem weiteren Titel gearbeitet hat. Daher ist es durchaus wahrscheinlich, dass 2023 oder 2024 schon das nächste Spiel erscheinen wird – wenn man „Elden Ring“ als einen weiteren „Dark Souls“-Teil betrachtet.

Erscheint eine Erweiterung für „Elden Ring“?

Fans hoffen derweil auf mehr Inhalte für „Elden Ring“ in Form eines DLC. From Software hat noch nichts in dieser Hinsicht bestätigt, daher ist es unklar, ob sie eine größere Erweiterung geplant haben. Miyazaki bestätigte immerhin, dass weitere Updates für „Elden Ring“ kommen werden. Wie umfangreich diese sein werden, wird sich zeigen. (ök)